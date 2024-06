Das Jahr 2023 war für die Wirtschaft erneut von unvorhersehbaren und politisch bedingten Herausforderungen und Unsicherheit geprägt - und das hat auch die Geschäfte der Unternehmen und ihre Finanzierung über den Kapitalmarkt beeinflusst.



von Carsten Peter



Die Kapitalmarktspezialisten der Quirin Privatbank haben unter Leitung von Carsten Peter die Kapitalmarktaktivitäten in Deutschland für das vergangene Jahr analysiert und die Ergebnisse im Finanzierungsmonitor Kapitalmarkt veröffentlicht. Dafür haben die Kolleginnen und Kollegen öffentlich zugängliche Quellen, Finanzberichte, Pressemitteilungen von Unternehmen sowie Datenbanken ausgewertet. Erfasst haben sie dabei nur Kapitalerhöhungen deutsch-sprachiger sowie an deutschen Börsen gelisteter Unternehmen in Form von Aktienemissionen.



Kapitalmarkt 2023: Sicherheit in Zeiten der Unsicherheit

Den vollständigen Artikel lesen ...

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken