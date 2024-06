Die Anlage ist in einen bestehenden Windpark integriert. Auftraggeber ist Friesen Elektra. GP Joule plant derzeit die Erweiterung des Solarparks um 37 Megawatt. GP Joule hat in Sande bei Wilhelmshaven einen Solarpark mit 83 Megawatt Leistung in Betrieb genommen. Auftraggeber ist die örtliche Friesen Elektra Green Energy AG, ein mittelständisches Familienunternehmen. Am Standort der Photovoltaik-Freiflächenanlage steht bereits ein Windpark mit 24 Megawatt Leistungn von Friesen Elektra. Auf rund 95 Hektar großen Fläche unter den Windrädern, gelegen an der A29, reihen sich mehr als 145. 000 Module ...

