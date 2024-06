In Leuna entsteht die weltweit größte Forschungsanlage zur Produktion von strombasierten Kraftstoffen (PtL). Das DLR ist verantwortlich und erhält einen Millionenförderung vom Bund. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erhält vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) einen Förderung von 130 Millionen Euro für den Bau der Technologieplattform PtL (TPP). Die Forschungsanlage will in Leuna, Technologien für die Produktion strombasierter Kraftstoffe in industriellem Maßstab ...

