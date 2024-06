Wien (www.anleihencheck.de) - Die Verunsicherung hinsichtlich der ausgerufenen Neuwahlen in Frankreich scheint auf den europäischen Aktienmärkten vorerst wieder in den Hintergrund gerückt zu sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Stattdessen habe einmal mehr die Zinsthematik im Fokus der Anlegerschaft gestanden, da gestern neben der Bank of England auch die Schweizerische Nationalbank ihre Entscheidung über den weiteren Zinskurs gefällt habe. Dabei habe die englische Notenbank das Zinsniveau wenig überraschend unverändert belassen, während die SNB - wie von rund zwei Drittel der Analyst:innen erwartet - die bereits zweite Zinssenkung von 1,5% auf 1,25% vorgenommen habe. Mit diesem Schritt hätten die Schweizer nicht nur auf die abnehmende Inflationsdynamik im eigenen Land reagiert, sondern hätten auch die Zinseuphorie in der gesamten Eurozone befeuert. Darüber hinaus sei gestern das Konsumentenvertrauen für Juni im Euroraum veröffentlicht worden. Der Index habe mit einer Verbesserung von -14,3 auf -14,0 zwar eine marginale Aufhellung abgebildet, sei damit jedoch hinter den Erwartungen von -13,6 geblieben. ...

