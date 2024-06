Die Zalando-Aktie befindet sich schon seit Mitte April in einem Abwärtstrend. Seit Anfang Juni verschlimmerte sich das Chartbild, doch am heutigen Freitagvormittag scheint sich das Blatt zu wenden und die Aktie arbeitet wieder an einer Trendwende. Anleger achten deshalb jetzt auf diese Marken.Durch den weiteren Rücksetzer unter die horizontale Unterstützungslinie bei 23,08 Euro ist das Papier zuletzt wieder deutlicher unter die Abwärtstrendlinie gerutscht. Am Freitag arbeitet die Aktie jedoch wieder ...

