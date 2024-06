Nachdem in der vergangenen Ausgabe bereits von Höhen und Tiefen die Rede war, kam in der laufenden Woche die Frage auf, ob sich an den Märkten derzeit der nächste Rallyeabschnitt herausbildet oder wir möglicherweise doch am Beginn einer Korrekturphase stehen. Während nämlich die US-amerikanischen Tech-Werte von Rekord zu Rekord eilen (und die dazugehörigen Indizes wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...