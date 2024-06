Die Qualität von Heimenergiemanagern beschäftigt die Branche. Mehr als 300 Teilnehmer am pv magazine Focus Event im Konferenzzentrum der Messe München zeigten das am Donnerstag deutlich. Um einen Blick in die "Black Box" zu eröffnen, diskutierten Hersteller, Wissenschaftler und Anwender die wichtigsten Kriterien. Die Installation eines Energiemanagers (HEMS) und die Verbindung zu den verschiedenen Geräten sollte so einfach sein wie der Anschluss eines Kopfhörers per Bluetooth, sagte Gunnar Steg von Volkswagen, der gleichzeitig Vorstandsmitglied der EEBus-Initiative ist. Dass heutige Systeme soweit ...

