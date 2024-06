Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Mal wieder ein Schock für die Autoindustrie! Die EU-Kommission hat nämlich angekündigt, in China produzierte Pkw ab dem 4. Juli mit satten Zollaufschlägen von bis zu 38 Prozent zu belegen - zusätzlich zu den ohnehin fälligen 10 Prozent, so Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Manager des Fidecum Contrarian Value Euroland Aktienfonds (ISIN LU0370217688/ WKN A0Q4S5). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...