pv magazine spotlight: In Berlin setzen Naturstrom und Incept ein Projekt um, bei dem es nicht nur um Solarstrom vom Dach geht, sondern auch um ein lokales Wärmenetz. Zwei weitere Projekte dieser Art sind bereits in Planung. Die Blätter begannen zu fallen, als im vergangenen Herbst die ersten Bewohner in das neue Quartier "Kokoni One" im Berliner Stadtteil Pankow einzogen. Noch ist das Quartier nicht komplett, aktuell sind etwa die Hälfte der geplanten 84 Doppelhaushälften und Reihenhäuser gebaut. Doch schon jetzt fallen Passanten neben den großzügigen Freiflächen und den hölzernen Fassaden die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...