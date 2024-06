EQS-News: H2 Core AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

H2 Core AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre



21.06.2024 / 15:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





H2 Core AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre Bezugspreis je neuer Aktie von 2,20 Euro, Bezugsverhältnis 1:1

Bezugsfrist im Zeitraum vom 26. Juni 2024 bis 10. Juli 2024

Emissionserlös soll überwiegend für weiteres Wachstum und Ausbau des Produktangebots verwendet werden Heidelberg, 21. Juni 2024 - Der Vorstand der H2 Core AG ("H2 Core", ISIN: DE000A0H1GY2) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats, wie bereits angekündigt (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 04. Dezember 2023), eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre beschlossen. Auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft (MARNA Beteiligungen AG) vom 28. Februar 2024 soll das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu 1.500.500 Euro auf bis zu 13.001.000 Euro durch Ausgabe von bis zu 1.500.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2023 gewinnberechtigt. Die neuen Aktien sollen von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing, mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären im Verhältnis 1:1 anzubieten, das heißt, je eine bestehende Aktie (ISIN: DE000A0H1GY2) berechtigt zum Bezug einer neuen Aktie. Der Bezugspreis beträgt 2,20 Euro je Aktie. Die Aktien aus der vorhergegangenen Sachkapitalerhöhung sind von der Barkapitalerhöhung ausgeschlossen. Der zu erzielende Emissionserlös soll für die Erweiterung der operativen Geschäftstätigkeit und Investitionen verwendet werden. Aktionären von H2 Core wird eine Überbezugsmöglichkeit auf neue Aktien eingeräumt. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien beginnt am 26. Juni 2024 und endet am 10. Juli 2024 um 24:00 Uhr. Neue Aktien, die zum Ablauf des Bezugsangebots nicht aufgrund des Bezugsangebots bezogen wurden, sollen im Rahmen einer anschließenden Privatplatzierung institutionellen Investoren angeboten werden. Nach Ablauf der Kapitalerhöhung sollen die neuen Aktien in den bestehenden Handel der im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt werden. Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 1 Wertpapierprospektgesetz. Begleitet wird die H2 Core AG bei dieser Kapitalerhöhung von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing. Die H2 Core AG ist Deutschlands erster gelisteter Anlagenbauer von Plug-and-Play-Wasserstoffkomplettsystemen. Das Unternehmen wurde 2020 als Spin-Off einer führenden Unternehmensgruppe mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Bereich Fluidsystemtechnik gegründet und hat seitdem bereits mehr als 200 Wasserstoff-Komplettanlagen in mehr als 40 Ländern weltweit erfolgreich umgesetzt. H2 Core ist tätig in der Entwicklung, Integration und dem Aufbau von modularen Komplettpaketen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff. Der Fokus liegt dabei auf kleineren Anlagen mit einer Leistung von bis zu 5 MW. Mittelfristig ist der Bau größerer Anlagen vorgesehen. Zudem fungiert das Unternehmen als Umsetzungspartner für EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement and Construction). H2 Core wächst dynamisch und konnte im Geschäftsjahr 2023 den Umsatz von 2,1 Mio. auf 4,9 Mio. Euro steigern. Das EBIT lag bei 0,4 Mio. Euro nach zuvor 0,1 Mio. Euro. Der aktuelle Auftragsbestand liegt bei rund 18 Mio. Euro. Nähere Informationen zur Gesellschaft sowie eine aktuelle Research-Studie der First Berlin Equity Research GmbH über die H2 Core AG finden Sie auf der Unternehmenswebsite von H2 Core www.h2core.com im Bereich Investor Relations. Über H2 Core: Die H2 Core Gruppe entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die als Plug-and-Play-Systeme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. Die Lösungen von H2 Core sind skalierbar und zukunftssicher ausgerichtet. Sie lassen sich je nach Bedarf an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen sowie um technologische Neuerungen ergänzen. H2 Core liefert auf Basis zuverlässiger Eigenentwicklungen das Know-how und die Produkte für die Umsetzung und erfolgreiche Etablierung wasserstoffbasierter Kernsysteme der Energiewende. Damit leistet das Unternehmen einen erheblichen sofortigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. H2 Core setzt auf eine intensive Zusammenarbeit im globalen Partnernetzwerk und ermöglicht so ein äußerst schnelles globales Roll-Out der wasserstoffbasierten Energiesysteme. Nähere Informationen unter www.h2core.com. Unternehmenskontakt: H2 Core AG Rüsdorfer Straße 8 25746 Heide E-Mail: ir@h2core.com Pressekontakt: edicto GmbH Ralf Droz / Doron Kaufmann Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Tel: +49 (0) 69 905505-54 E-Mail: h2core@edicto.de



21.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com