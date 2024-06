Walt Disney steht im Fokus der Investoren, während es auf die Veröffentlichung seiner aktuellen Quartalsergebnisse zugeht. Die jüngste Handelssitzung an den Finanzmärkten endete für das Unternehmen mit einem kleinen Gewinn von 0,33% bei einem Schlusskurs von $101,84. In einem volatilen Umfeld, in dem der S&P 500 geringfügig nachgab und der Nasdaq Verluste erlitt, stach das Unterhaltungsunternehmen leicht positiv heraus. Dennoch zeigt die Aktie von Walt Disney im Monatsvergleich mit einem Minus von 1,48% eine leicht unterdurchschnittliche Leistung im Vergleich zum Sektor der Verbrauchsgüter. Die Projektionen des Unternehmens sehen im bevorstehenden Earnings Report ein voraussichtliches EPS von $1,19 vor, was einem Anstieg von 15,53% im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprechen würde. Ebenso wird ein steigender Umsatz von 2,48% auf $22,88 Milliarden erwartet. Analysten verweisen weiterhin auf geschätzte Jahreszahlen, die einen Zuwachs von +26,33% beim Gewinn pro Aktie und einen Umsatzzuwachs von +2,43% vorhersagen.

Mitarbeiter klagen, Streamingmarkt im Wandel

Eine neue Herausforderung für Walt Disney stellt die Klage zweier Mitarbeitender dar. Sie werfen dem Unternehmen vor, sie durch Umzugspläne und deren spätere Absage sowohl emotional als auch finanziell geschädigt zu haben. Auch am Streamingmarkt muss sich Disney behaupten, da mit Amazons Vorstoß in den werbegestützten Streaming-Bereich und der wachsenden Konkurrenz durch Plattformen wie Netflix der Druck auf die Werbeeinnahmen steigt. Vor diesem Hintergrund müssen Unternehmen stets bereit sein, sich den dynamischen Veränderungen anzupassen und ihre Strategien zu überdenken.

