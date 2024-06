wO Börsenlounge: Nvidia | Zealand | LVMH & wer bitteschön kauft noch Varta?

SMA Solar um 22:20 Uhr und Varta um 20:20 Uhr. Die Konzerne versuchen immer später ihre schlechten Nachrichten zu veröffentlichen. Dass die Bafin da so ruhig zuschaut, ist genauso erstaunlich, wie ein Kauf der Aktien.Heute ist der große Verfallstag an den Börsen, der auch Hexensabbat genannt wird. Das bedeutet, Futures und Option auf Indizes und einzelne Aktien laufen aus. Da kann es im Vorfeld schon mal zu hektischen Bewegungen an den Märkten kommen. Donnerstag konnten wir das bei den üblichen KI-Verdächtigen erleben. Viele Aktien drehten nach einem konfortablen Plus ins Minus. Mit dabei auch die Aktie von Nvidia. Heute sehen wir daher das gleiche Bild. Erst stöhnen alle, dass der Kurs …

Den vollständigen Artikel lesen ...