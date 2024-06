Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag einen schwachen Handelstag eingezogen, parallel zu fallenden Renditen am Anleihemarkt. Zu Wochenschluss belasteten mässige US-Vorgaben und enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Europa die Stimmung im Handel. Gleichzeitig habe der grosse Verfallstermin an der Eurex - genannt «Hexensabbat» - Unruhe in den Markt gebracht. Als Resultat wurde der gesamte Wochengewinn ausradiert. Die Indizes lösten sich im ...

