Die Deutsche Bank reduziert die Zahl ihrer externen Berater drastisch. Privatkunden-Vorstand Claudio de Sanctis will damit Kosten sparen, erklärte er gegenüber der "Financial Times". Die Rückführung der Beratungsleistung um satte 70% ist bis Ende 2024 angesetzt, was einen zweistelligen Millionen-Betrag einspart. Nach Plänen des Vorstandes soll durch weniger Berater in Verbindung mit IT-Einsparungen und Filialschließungen die Cost-Income-Ratio bis 2025 auf mindestens 65% fallen. Die Beratungskosten "werden strukturell und damit dauerhaft geringer ausfallen", ...

