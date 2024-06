Nach einem kurzen Aufstieg an die Spitze der wertvollsten börsennotierten Unternehmen sah Nvidia eine scharfe Korrektur und büßte 118 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung ein. Der Chiphersteller, der kurzzeitig Schwergewichte wie Microsoft überflügelt hatte, erlebte einen Kurssturz am sogenannten Dreifachen Hexensabbat, einem Tag, an dem Terminkontrakte und Optionen gleichzeitig auslaufen. Dieser Tag ist bekannt für erhöhte Volatilität und hat möglicherweise zu Nvidias Abwärtstrend am Aktienmarkt beigetragen. Die Aktien von Nvidia, Apple und Microsoft lagen in einem engen Rennen um den Titel des höchstkapitalisierten Unternehmens, wobei die Rangfolge sich schnell ändern kann, angesichts der geringfügigen Differenzen zwischen den Marktwerten dieser Technologiegiganten. Nvidia hat sich über die Jahre weit über ein Gaming-Unternehmen hinaus entwickelt und seine Einnahmen im ersten Quartal des Jahres 2024 um 265% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Wettstreit der Tech-Riesen

Während Investoren den Markt und die Triple-Witching-Volatilität verdauten, verzeichneten einige andere Unternehmen unterschiedliche Ergebnisse im Vorfeld größerer ökonomischer Datenankündigungen. Einige Investoren zeigen sich vorsichtig bezüglich Nvidias zukünftigem Wachstum und vergleichen die aktuelle Situation sogar mit der von Cisco Systems während der Dotcom-Blase. Zudem ist bemerkenswert, dass einige von Nvidias größten Kunden an der Entwicklung eigener Prozessoren arbeiten, was langfristig die Marktstellung von Nvidia herausfordern könnte. Doch trotz des Rückgangs der Marktkapitalisierung hält Nvidia immer noch eine Top-Position in den Portfolios dieser Investoren und lässt Experten spekulieren, welche der drei Technologie-Schwergewichte aktuell am besten positioniert ist.

