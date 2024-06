Gilead Sciences hat kürzlich beeindruckende Zwischenergebnisse ihrer PURPOSE 1-Studie bekannt gegeben, die einen bedeutenden Durchbruch in der Prävention von HIV-Infektionen zeigt. Über 5.300 Mädchen und Frauen im Alter von 16 bis 25 Jahren wurden in dieser Studie untersucht, wobei der neuentwickelte Wirkstoff Lenacapavir zweimal jährlich subkutan verabreicht wurde. Im Vergleich zeigte sich eine Effektivität von 100% bei der Verhinderung von HIV-Infektionen im Lenacapavir-Arm der Studie, was einen bemerkenswerten Fortschritt gegenüber der täglichen oralen Einnahme von Truvada darstellt.

Potenzial für weltweiten Einsatz

Die unabhängige Datenüberwachungskommission empfahl aufgrund dieser Ergebnisse, die verblindete Phase der Studie zu beenden und allen Teilnehmenden offen-label Lenacapavir anzubieten. Das PrEP-Medikament, welches vor sexuell übertragbarer HIV-1-Infektion schützt, könnte mit seiner Halbjahresdosis eine starke Alternative zu den derzeit verfügbaren täglichen oralen Medikamenten darstellen. Mit diesen vielversprechenden Daten im Rücken hat die Aktie von Gilead Sciences einen beachtlichen Anstieg von 8,46% erfahren, wobei ihr potentielles neues Präparat zur HIV-Prävention bereits mit großer Erwartung am Markt betrachtet wird.

