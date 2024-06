Die US-Märkte wurden in den vergangenen Wochen auch von einer Kapitulation der Shortseller angetrieben. Zwar dominierte die bullische Story rund um K.I, weshalb es kein klassischer Short-Squeeze war, aber bestehende Short-Positonen gerieten dennoch unter Wasser und wurden aufgelöst.Das könnte für die Märkte ein Problem werden. Denn die "Unterstützung" durch Short-Eindeckungen - was faktisch neue Long-Positionen bedeutet - bleibt nun aus. Der Anteil an Shorts auf die Mag7 ist schon seit einiger Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...