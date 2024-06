Der Börsenstart der ehemaligen Nel-Tochter Cavendish Hydrogen entwickelte sich schnell zu einer mittelschweren Katastrophe. Zu Beginn wurde der Titel zu umgerechnet etwa 2,20 Euro gehandelt, segelte aber schnell in die Tiefe und der Kurs halbierte sich nahezu in kürzester Zeit. Noch vor dem Wochenende wagen die Bullen sich nun aber an einem beeindruckenden Comeback-Versuch.Anzeige:Bereits am Dienstag zeigte Cavendish Hydrogen (NO0013219535) sich an der Börse etwas freundlicher und alles schien auf eine eher unaufgeregte Bodensuche hinzuweisen. Darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...