AI-Chiphersteller Nvidia hat den Markt in den vergangenen zehn Jahren mit beeindruckender Performance aufgemischt. Nvidia, bekannt für bahnbrechende Entwicklungen im Bereich der Technologie, lässt Erinnerungen an den Dotcom-Boom aufleben, als damals ebenfalls ein Unternehmensriese im Bereich Netzwerktechnik - damals war es Cisco - zum Zugpferd der Technologiebranche wurde. Nvidia verzeichnete eine beeindruckende Wertsteigerung von nahezu 30.000 Prozent, ähnlich dem rasanten Aufstieg von Cisco vor einem Vierteljahrhundert, als das Unternehmen überraschend das wertvollste der Welt wurde und sogar Microsoft in den Schatten stellte. Die Ähnlichkeiten zwischen dem damaligen Höhenflug Ciscos und dem heutigen von Nvidia sind offenkundig, jedoch bleibt angesichts hoher Börsenbewertungen und der starken Fokussierung auf KI-Technologien abzuwarten, ob die Vergangenheit sich nicht in einer möglicherweise schmerzhaften Korrektur [...]

