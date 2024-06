Die Ausweitung einer Transportdienstleistungsvereinbarung mit einem großen Onlinehändler lässt eine deutliche Steigerung der Frachtaktivitäten und Profite eines Freizeitfluganbieters erwarten. So wird der Fluggesellschaft unter anderem acht zusätzliche Boeing 737-800 Frachtflugzeuge für den Betrieb im Auftrag des E-Commerce-Giganten zur Verfügung gestellt, mit einer Vertragslaufzeit bis 2030. Diese Entwicklung kündigt signifikante Umsatzsteigerungen an, die in den nächsten Jahren erwartet werden. Betont wurde, dass die Gewinnspannen im Frachtgeschäft den Margen aus dem Passagierbetrieb bis zum Jahr 2026 entsprechen könnten. Zudem wurde eine Verringerung der Passagierkapazitäten um etwa 11% für das Jahr 2025 angekündigt, um die Übergangszeit mit Piloten und anderen Ressourcen zu ermöglichen. Eine spätere Steigerung der Passagierflüge ist für [...]

