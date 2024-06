Tesla hat in den letzten zwölf Monaten aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter harte Konkurrenz im Bereich Elektrofahrzeuge und Ablenkungen durch die Aktivitäten des CEOs, sowie übermäßig hohe Bewertungen Verluste erlitten. Dennoch gibt es kurzfristig zwei Schlüsselereignisse, die darauf hinweisen könnten, dass das Unternehmen den Tiefpunkt erreicht hat. So wird aufgrund neuer Entwicklungen eine Trendwende bei Tesla immer wahrscheinlicher. Im Rahmen der Aktionärsversammlung wurden Einsichten in Bezug auf die Geschäftsausrichtung online bereitgestellt, die eine Mischung aus Sharing- und Fahrdienst-Konzepten darstellt und sowohl die Fahrzeugflotte des Unternehmens als auch Privatfahrzeuge umfasst. Die Hauptaufgabe besteht derzeit darin, die rechtlichen Hürden für autonomes Fahren global zu überwinden, was bereits in einigen US-Städten Realität [...]

