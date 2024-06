China drängt auf Kostensenkung für ausländische Karten

Die Bezahlindustrie sieht möglicherweise eine bedeutende Veränderung im chinesischen Markt mit dem Bemühen Chinas, die Gebühren für Bankkartentransaktionen von Visa und Mastercard zu senken. Die Payment & Clearing Association of China schlägt vor, die Gebühren für ausländische Transaktionen von derzeit 2-3% auf 1,5% zu reduzieren. Dies könnte die Kosten für Auslandsbesucher in China signifikant vermindern, da traditionell die Händler diese Gebühren, die oft auf die Preise der Waren umgeschlagen werden, zu tragen haben. Nicht nur in China, sondern auch weltweit versuchen Aufsichtsbehörden, die Gebühren zu begrenzen, welche von Visa und Mastercard für die Abwicklung von Zahlungstransaktionen berrechnet werden. In den USA ist der Versuch, durch einen der größten Vergleiche in der amerikanischen Geschichte diese Kosten zu limitieren, auf Gegenwind bei einem New Yorker Gericht gestoßen, das die Vereinbarung wahrscheinlich ablehnen wird.

In einer Reaktion auf den chinesischen Vorstoß erklärte Mastercard, die Vorschläge erhalten zu haben und zeigte sich gewillt, zusammen mit den Partnern die Kosten für lokale Händler zu senken, die ausländische Karten akzeptieren. Dagegen haben Visa und Mastercard noch nicht auf Anfragen zu diesem Thema geantwortet. Im laufenden Jahr verzeichneten beide Unternehmen an den Aktienmärkten einen Zuwachs von jeweils über 6%.

Visa Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...