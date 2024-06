Zirndorf - Thomas Müller ist die meistverkaufte Playmobil-Figur zur Europameisterschaft.Dem "Stern" sagte der Spielwarenhersteller: "Im Absatz liegt die Spielerfigur von Thomas Müller aktuell vorne. Regional sorgen Fans für unterschiedliche Lücken in den Regalen, die derzeit noch durch Bestände geschlossen werden können."Zur EM 2024 hat Playmobil in Zusammenarbeit mit dem Verlag Blue Ocean Entertainment Figuren des EM-Kaders auf den Markt gebracht. Neben den beiden Unternehmen sind der Deutsche Fußball-Bund und der Einzelhändler Edeka an der Aktion beteiligt. Nachdem Figuren von Toni Kroos, Maximilian Mittelstädt und Jonathan Tah zunächst nicht erhältlich gewesen waren, hat Playmobil diese nun nachproduziert.