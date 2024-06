© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Die DZ Bank prognostiziert, dass sich die 10-jährige Bundrendite in Deutschland auf einem Niveau von 2,75 Prozent einpendeln wird. Das Ziel der EZB, die Inflation auf 2 Prozent einzudämmen, sei zu hochgegriffen.Vorausgesetzt die Wirtschaft wachse in den nächsten 5 Jahren, wobei die Inflation leicht über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen dürfte, so die Expertin Birgit Henseler von der DZ Bank. Trotz der historischen Schwankungen im Zinsniveau und dem aktuellen strukturellen Druck durch Demografie, Dekarbonisierung, De-Globalisierung und Schulden, glaubt Henseler, dass das Zinsniveau sich moderat über den bisher niedrigen Renditen der vergangenen Jahre, aber unter dem …