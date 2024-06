Johnson & Johnson hat mit einer klugen Strategie und stabilen Wachstumsaussichten den Schuldenberg souverän im Griff. Aktuelle Bilanzdaten zeigen, dass das Unternehmen Stand Ende März 2024 eine Nettoverschuldung von 7,41 Milliarden US-Dollar aufweist, was angesichts eines beeindruckenden Jahresüberschusses von 7,8 % und einer starken Umwandlung in freien Cashflow positiv hervorsticht. Die Verschuldung des Pharma- und Konsumgüterherstellers erscheint umso beherrschbarer, als dass die Betrachtung des Verhältnisses von Nettoschulden zu EBITDA mit nur 0,24 außergewöhnlich niedrig ausfällt. Dies unterstreicht, dass das Unternehmen in der Lage ist, Schulden zu tragen, ohne dabei ins Schwimmen zu geraten. Die neueste Akquisition der Biotechnologiefirma Proteologix, ein Spezialist für bispezifische Antikörper zur Behandlung von immunvermittelten Krankheiten, verstärkt ferner die Pipeline von [...]

