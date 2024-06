The following instruments on XETRA do have their first trading 24.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.06.2024Aktien1 CA04031A1021 Argyle Resources Corp.2 CA92859G6085 Vizsla Silver Corp.Anleihen1 US013051EV59 Alberta, Provinz2 US105756CK49 Brasilien, Föderative Republik3 US233853AY62 Daimler Trucks Finance North America LLC4 USN30707AX69 ENEL Finance International N.V.5 USN30707AW86 ENEL Finance International N.V.6 XS2829852842 Alliander N.V.7 XS2849598417 eircom Finance DAC8 AU3CB0310811 John Deere Financial Ltd.9 XS2845183495 TVL Finance PLC10 US92936UAM18 W.P. Carey Inc.11 XS2850439642 DSV Finance B.V.