InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Jun 24

Purchase of own shares

InterContinental Hotels Group PLC (the Company)(NYSE:IHG)(LSE:IHG)(OTC PINK:ICHGF)

The Company announces that on 21 June 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 21 June 2024

Aggregate number of ordinary shares purchased:

20,000

Lowest price paid per share:

£ 82.1000

Highest price paid per share:

£ 82.9400

Average price paid per share:

£ 82.5698

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 161,667,045 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)



Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 20,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 21 June 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 20,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 82.9400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 82.1000 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 82.5698

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 21/06/2024 10:11:22 BST 84 82.9400 XLON 1016842776744830 21/06/2024 10:11:23 BST 84 82.9000 XLON 1016842776744842 21/06/2024 10:11:24 BST 67 82.9000 XLON 1016842776744848 21/06/2024 10:16:26 BST 84 82.8600 XLON 1016842776745071 21/06/2024 10:20:43 BST 47 82.8600 XLON 1016842776745155 21/06/2024 10:20:43 BST 4 82.8600 XLON 1016842776745156 21/06/2024 11:02:06 BST 48 82.7400 XLON 1016842776746646 21/06/2024 11:06:22 BST 48 82.7400 XLON 1016842776746774 21/06/2024 11:06:38 BST 43 82.6800 XLON 1016842776746797 21/06/2024 11:09:06 BST 58 82.7400 XLON 1016842776746997 21/06/2024 11:09:06 BST 52 82.7000 XLON 1016842776747000 21/06/2024 11:15:36 BST 79 82.4400 XLON 1016842776749286 21/06/2024 11:15:36 BST 79 82.4000 XLON 1016842776749290 21/06/2024 11:15:37 BST 84 82.4000 XLON 1016842776749307 21/06/2024 11:15:39 BST 84 82.4200 XLON 1016842776749324 21/06/2024 11:15:41 BST 35 82.4200 XLON 1016842776749373 21/06/2024 11:16:19 BST 50 82.4400 XLON 1016842776749808 21/06/2024 11:16:19 BST 56 82.4000 XLON 1016842776749844 21/06/2024 11:16:26 BST 63 82.4000 XLON 1016842776749895 21/06/2024 11:16:32 BST 59 82.4000 XLON 1016842776749935 21/06/2024 11:17:14 BST 57 82.3600 XLON 1016842776750302 21/06/2024 11:17:53 BST 83 82.3800 XLON 1016842776750454 21/06/2024 11:18:11 BST 68 82.3800 XLON 1016842776750531 21/06/2024 11:18:11 BST 45 82.3400 XLON 1016842776750540 21/06/2024 11:18:52 BST 69 82.3400 XLON 1016842776750655 21/06/2024 11:19:18 BST 57 82.3000 XLON 1016842776750713 21/06/2024 11:19:58 BST 56 82.2400 XLON 1016842776750887 21/06/2024 11:20:42 BST 84 82.2000 XLON 1016842776751081 21/06/2024 11:20:42 BST 84 82.1600 XLON 1016842776751095 21/06/2024 11:21:10 BST 84 82.1000 XLON 1016842776751251 21/06/2024 11:21:49 BST 57 82.1600 XLON 1016842776751402 21/06/2024 11:21:49 BST 17 82.1600 XLON 1016842776751403 21/06/2024 11:22:21 BST 35 82.1200 XLON 1016842776751462 21/06/2024 11:22:21 BST 39 82.1200 XLON 1016842776751463 21/06/2024 11:22:58 BST 51 82.1400 XLON 1016842776751558 21/06/2024 11:30:27 BST 84 82.5600 XLON 1016842776752352 21/06/2024 11:31:08 BST 47 82.5600 XLON 1016842776752476 21/06/2024 11:31:08 BST 37 82.5600 XLON 1016842776752477 21/06/2024 11:36:00 BST 18 82.7200 XLON 1016842776753004 21/06/2024 11:36:00 BST 66 82.7200 XLON 1016842776753005 21/06/2024 11:36:00 BST 84 82.6800 XLON 1016842776753010 21/06/2024 11:39:34 BST 84 82.6800 XLON 1016842776753325 21/06/2024 11:40:54 BST 39 82.6400 XLON 1016842776753537 21/06/2024 11:40:54 BST 45 82.6400 XLON 1016842776753538 21/06/2024 11:42:41 BST 44 82.6200 XLON 1016842776753875 21/06/2024 11:42:41 BST 40 82.6200 XLON 1016842776753876 21/06/2024 11:44:06 BST 48 82.5800 XLON 1016842776753955 21/06/2024 11:44:06 BST 36 82.5800 XLON 1016842776753956 21/06/2024 11:45:13 BST 31 82.5200 XLON 1016842776754060 21/06/2024 11:45:13 BST 53 82.5200 XLON 1016842776754061 21/06/2024 11:45:39 BST 84 82.4600 XLON 1016842776754115 21/06/2024 11:49:59 BST 13 82.5400 XLON 1016842776754645 21/06/2024 11:49:59 BST 28 82.5400 XLON 1016842776754673 21/06/2024 11:49:59 BST 28 82.5400 XLON 1016842776754691 21/06/2024 11:50:00 BST 9 82.5400 XLON 1016842776754713 21/06/2024 11:50:03 BST 62 82.5000 XLON 1016842776754850 21/06/2024 11:50:03 BST 4 82.5000 XLON 1016842776754851 21/06/2024 11:50:14 BST 30 82.5000 XLON 1016842776755016 21/06/2024 11:50:14 BST 21 82.5000 XLON 1016842776755019 21/06/2024 11:50:14 BST 18 82.5000 XLON 1016842776755037 21/06/2024 11:50:29 BST 8 82.5000 XLON 1016842776755218 21/06/2024 11:50:29 BST 20 82.5000 XLON 1016842776755241 21/06/2024 11:50:29 BST 28 82.5000 XLON 1016842776755248 21/06/2024 11:50:29 BST 13 82.5000 XLON 1016842776755249 21/06/2024 11:50:43 BST 60 82.5000 XLON 1016842776755407 21/06/2024 11:50:49 BST 52 82.5000 XLON 1016842776755546 21/06/2024 11:50:59 BST 24 82.5000 XLON 1016842776755663 21/06/2024 11:50:59 BST 18 82.5000 XLON 1016842776755668 21/06/2024 11:52:59 BST 20 82.5800 XLON 1016842776757742 21/06/2024 11:52:59 BST 22 82.5800 XLON 1016842776757745 21/06/2024 11:52:59 BST 30 82.5800 XLON 1016842776757755 21/06/2024 11:52:59 BST 12 82.5800 XLON 1016842776757762 21/06/2024 11:53:14 BST 7 82.6200 XLON 1016842776758005 21/06/2024 11:53:14 BST 19 82.6200 XLON 1016842776758008 21/06/2024 11:53:14 BST 19 82.6200 XLON 1016842776758024 21/06/2024 11:53:14 BST 29 82.6200 XLON 1016842776758037 21/06/2024 11:53:14 BST 10 82.6200 XLON 1016842776758046 21/06/2024 11:53:29 BST 28 82.6200 XLON 1016842776758277 21/06/2024 11:53:29 BST 22 82.6200 XLON 1016842776758280 21/06/2024 11:53:29 BST 24 82.6200 XLON 1016842776758301 21/06/2024 11:53:29 BST 10 82.6200 XLON 1016842776758302 21/06/2024 11:53:38 BST 84 82.6400 XLON 1016842776758434 21/06/2024 11:54:14 BST 34 82.5800 XLON 1016842776758994 21/06/2024 11:54:14 BST 29 82.5800 XLON 1016842776759005 21/06/2024 11:54:14 BST 21 82.5800 XLON 1016842776759007 21/06/2024 11:54:44 BST 7 82.5800 XLON 1016842776759515 21/06/2024 11:54:59 BST 31 82.6200 XLON 1016842776759629 21/06/2024 11:54:59 BST 53 82.6200 XLON 1016842776759630 21/06/2024 11:55:11 BST 84 82.6200 XLON 1016842776759821 21/06/2024 11:55:14 BST 10 82.5800 XLON 1016842776759898 21/06/2024 11:55:14 BST 6 82.5800 XLON 1016842776759901 21/06/2024 11:55:14 BST 7 82.5800 XLON 1016842776759953 21/06/2024 11:55:44 BST 5 82.6200 XLON 1016842776760335 21/06/2024 11:55:44 BST 28 82.6200 XLON 1016842776760340 21/06/2024 11:55:44 BST 32 82.6200 XLON 1016842776760348 21/06/2024 11:55:44 BST 5 82.6200 XLON 1016842776760370 21/06/2024 11:55:59 BST 12 82.5800 XLON 1016842776760555 21/06/2024 11:55:59 BST 12 82.5800 XLON 1016842776760596 21/06/2024 11:56:14 BST 13 82.5800 XLON 1016842776760723 21/06/2024 11:56:44 BST 22 82.5600 XLON 1016842776761181 21/06/2024 11:56:44 BST 19 82.5600 XLON 1016842776761201 21/06/2024 11:56:44 BST 27 82.5600 XLON 1016842776761212 21/06/2024 11:57:14 BST 31 82.5600 XLON 1016842776761648 21/06/2024 11:57:14 BST 25 82.5600 XLON 1016842776761658 21/06/2024 11:57:14 BST 23 82.5600 XLON 1016842776761698 21/06/2024 11:57:14 BST 5 82.5600 XLON 1016842776761700 21/06/2024 11:57:29 BST 20 82.5600 XLON 1016842776761821 21/06/2024 11:57:29 BST 26 82.5600 XLON 1016842776761824 21/06/2024 11:57:29 BST 38 82.5600 XLON 1016842776761825 21/06/2024 11:57:44 BST 22 82.5600 XLON 1016842776762041 21/06/2024 11:58:29 BST 18 82.5600 XLON 1016842776762724 21/06/2024 11:58:29 BST 29 82.5600 XLON 1016842776762726 21/06/2024 11:58:29 BST 14 82.5600 XLON 1016842776762732 21/06/2024 11:58:44 BST 23 82.5200 XLON 1016842776762997 21/06/2024 11:58:44 BST 28 82.5200 XLON 1016842776763014 21/06/2024 11:58:44 BST 23 82.5200 XLON 1016842776763019 21/06/2024 11:58:44 BST 2 82.5200 XLON 1016842776763023 21/06/2024 11:58:59 BST 9 82.5400 XLON 1016842776763275 21/06/2024 11:58:59 BST 21 82.5400 XLON 1016842776763281 21/06/2024 11:58:59 BST 25 82.5400 XLON 1016842776763282 21/06/2024 11:59:14 BST 23 82.5400 XLON 1016842776763490 21/06/2024 11:59:14 BST 5 82.5400 XLON 1016842776763503 21/06/2024 11:59:29 BST 11 82.5400 XLON 1016842776763814 21/06/2024 11:59:29 BST 19 82.5400 XLON 1016842776763822 21/06/2024 11:59:29 BST 28 82.5400 XLON 1016842776763824 21/06/2024 11:59:29 BST 25 82.5400 XLON 1016842776763832 21/06/2024 11:59:44 BST 7 82.5000 XLON 1016842776764086 21/06/2024 11:59:44 BST 21 82.5000 XLON 1016842776764098 21/06/2024 11:59:59 BST 15 82.5400 XLON 1016842776764348 21/06/2024 11:59:59 BST 32 82.5400 XLON 1016842776764352 21/06/2024 11:59:59 BST 20 82.5400 XLON 1016842776764360 21/06/2024 11:59:59 BST 10 82.5400 XLON 1016842776764363 21/06/2024 12:01:00 BST 46 82.5800 XLON 1016842776764576 21/06/2024 12:01:00 BST 31 82.5800 XLON 1016842776764577 21/06/2024 12:01:20 BST 77 82.5400 XLON 1016842776764691 21/06/2024 12:01:27 BST 42 82.4800 XLON 1016842776764714 21/06/2024 12:04:53 BST 54 82.3600 XLON 1016842776765060 21/06/2024 12:06:25 BST 61 82.4000 XLON 1016842776765141 21/06/2024 12:07:15 BST 61 82.3600 XLON 1016842776765201 21/06/2024 12:10:43 BST 47 82.4800 XLON 1016842776765435 21/06/2024 12:11:45 BST 47 82.4400 XLON 1016842776765511 21/06/2024 12:12:32 BST 47 82.4000 XLON 1016842776765555 21/06/2024 12:13:36 BST 57 82.3600 XLON 1016842776765650 21/06/2024 12:17:09 BST 59 82.5200 XLON 1016842776765831 21/06/2024 12:17:38 BST 3 82.4800 XLON 1016842776765859 21/06/2024 12:17:38 BST 56 82.4800 XLON 1016842776765860 21/06/2024 12:20:56 BST 54 82.4200 XLON 1016842776766083 21/06/2024 12:28:42 BST 54 82.4200 XLON 1016842776766424 21/06/2024 12:32:15 BST 16 82.4400 XLON 1016842776766647 21/06/2024 12:32:15 BST 68 82.4400 XLON 1016842776766648 21/06/2024 12:37:35 BST 84 82.4400 XLON 1016842776766893 21/06/2024 12:38:07 BST 19 82.4400 XLON 1016842776766928 21/06/2024 12:38:07 BST 46 82.4400 XLON 1016842776766929 21/06/2024 12:51:48 BST 84 82.6200 XLON 1016842776767391 21/06/2024 12:56:42 BST 17 82.6400 XLON 1016842776767660 21/06/2024 12:56:42 BST 67 82.6400 XLON 1016842776767661 21/06/2024 12:59:21 BST 84 82.6600 XLON 1016842776767779 21/06/2024 13:06:06 BST 13 82.7600 XLON 1016842776768093 21/06/2024 13:06:06 BST 5 82.7600 XLON 1016842776768094 21/06/2024 13:06:06 BST 2 82.7600 XLON 1016842776768095 21/06/2024 13:06:06 BST 64 82.7600 XLON 1016842776768096 21/06/2024 13:12:53 BST 84 82.7200 XLON 1016842776768654 21/06/2024 13:19:18 BST 84 82.6800 XLON 1016842776768806 21/06/2024 13:24:32 BST 2 82.6800 XLON 1016842776768978 21/06/2024 13:24:32 BST 82 82.6800 XLON 1016842776768979 21/06/2024 13:37:08 BST 5 82.7200 XLON 1016842776769336 21/06/2024 13:37:08 BST 1 82.7200 XLON 1016842776769337 21/06/2024 13:37:08 BST 78 82.7200 XLON 1016842776769338 21/06/2024 13:39:05 BST 77 82.7200 XLON 1016842776769395 21/06/2024 13:39:05 BST 7 82.7200 XLON 1016842776769396 21/06/2024 13:43:01 BST 84 82.7200 XLON 1016842776769582 21/06/2024 13:45:26 BST 46 82.6800 XLON 1016842776769662 21/06/2024 13:45:26 BST 38 82.6800 XLON 1016842776769663 21/06/2024 13:50:05 BST 84 82.7000 XLON 1016842776769816 21/06/2024 13:51:39 BST 38 82.6400 XLON 1016842776769960 21/06/2024 13:51:39 BST 46 82.6400 XLON 1016842776769961 21/06/2024 13:54:55 BST 84 82.5800 XLON 1016842776770108 21/06/2024 13:58:01 BST 84 82.6200 XLON 1016842776770278 21/06/2024 13:58:01 BST 84 82.5800 XLON 1016842776770296 21/06/2024 13:58:01 BST 84 82.5200 XLON 1016842776770330 21/06/2024 14:05:01 BST 84 82.6600 XLON 1016842776770687 21/06/2024 14:09:41 BST 34 82.6600 XLON 1016842776770879 21/06/2024 14:09:41 BST 50 82.6600 XLON 1016842776770880 21/06/2024 14:12:04 BST 84 82.6200 XLON 1016842776770961 21/06/2024 14:19:27 BST 84 82.5800 XLON 1016842776771183 21/06/2024 14:24:16 BST 26 82.5200 XLON 1016842776771458 21/06/2024 14:24:16 BST 58 82.5200 XLON 1016842776771459 21/06/2024 14:24:49 BST 84 82.4800 XLON 1016842776771569 21/06/2024 14:30:10 BST 84 82.5000 XLON 1016842776771848 21/06/2024 14:30:18 BST 52 82.4600 XLON 1016842776771856 21/06/2024 14:30:18 BST 32 82.4600 XLON 1016842776771857 21/06/2024 14:33:22 BST 1 82.5000 XLON 1016842776771958 21/06/2024 14:33:22 BST 83 82.5000 XLON 1016842776771959 21/06/2024 14:33:24 BST 29 82.4600 XLON 1016842776771962 21/06/2024 14:33:24 BST 55 82.4600 XLON 1016842776771963 21/06/2024 14:37:03 BST 1 82.4600 XLON 1016842776772069 21/06/2024 14:37:03 BST 83 82.4600 XLON 1016842776772070 21/06/2024 14:38:37 BST 8 82.4600 XLON 1016842776772200 21/06/2024 14:38:37 BST 76 82.4600 XLON 1016842776772201 21/06/2024 14:40:59 BST 84 82.4200 XLON 1016842776772307 21/06/2024 14:45:16 BST 14 82.3600 XLON 1016842776772523 21/06/2024 14:45:16 BST 70 82.3600 XLON 1016842776772524 21/06/2024 14:46:27 BST 1 82.3600 XLON 1016842776772586 21/06/2024 14:46:27 BST 1 82.3600 XLON 1016842776772587 21/06/2024 14:46:27 BST 62 82.3600 XLON 1016842776772588 21/06/2024 14:46:27 BST 20 82.3600 XLON 1016842776772589 21/06/2024 14:51:13 BST 1 82.4000 XLON 1016842776772868 21/06/2024 14:51:13 BST 83 82.4000 XLON 1016842776772869 21/06/2024 14:51:40 BST 46 82.3600 XLON 1016842776772905 21/06/2024 14:51:40 BST 5 82.3600 XLON 1016842776772906 21/06/2024 14:51:46 BST 1 82.3600 XLON 1016842776772913 21/06/2024 14:51:46 BST 32 82.3600 XLON 1016842776772914 21/06/2024 14:52:52 BST 84 82.3200 XLON 1016842776772992 21/06/2024 14:54:02 BST 2 82.2800 XLON 1016842776773059 21/06/2024 14:54:02 BST 82 82.2800 XLON 1016842776773060 21/06/2024 15:00:22 BST 84 82.2600 XLON 1016842776773362 21/06/2024 15:03:22 BST 1 82.3000 XLON 1016842776773517 21/06/2024 15:03:22 BST 83 82.3000 XLON 1016842776773518 21/06/2024 15:06:57 BST 84 82.3000 XLON 1016842776773760 21/06/2024 15:08:47 BST 84 82.2600 XLON 1016842776773908 21/06/2024 15:19:17 BST 10 82.4800 XLON 1016842776774643 21/06/2024 15:19:17 BST 10 82.4800 XLON 1016842776774644 21/06/2024 15:19:24 BST 12 82.4800 XLON 1016842776774650 21/06/2024 15:19:24 BST 10 82.4800 XLON 1016842776774651 21/06/2024 15:19:31 BST 11 82.4800 XLON 1016842776774652 21/06/2024 15:20:31 BST 50 82.4600 XLON 1016842776774752 21/06/2024 15:20:31 BST 39 82.4600 XLON 1016842776774753 21/06/2024 15:20:31 BST 12 82.4800 XLON 1016842776774754 21/06/2024 15:20:31 BST 39 82.4800 XLON 1016842776774755 21/06/2024 15:20:31 BST 18 82.4800 XLON 1016842776774756 21/06/2024 15:21:05 BST 11 82.4600 XLON 1016842776774783 21/06/2024 15:21:29 BST 66 82.4600 XLON 1016842776774844 21/06/2024 15:21:29 BST 18 82.4600 XLON 1016842776774845 21/06/2024 15:23:09 BST 84 82.4200 XLON 1016842776774972 21/06/2024 15:24:02 BST 84 82.4200 XLON 1016842776775023 21/06/2024 15:24:32 BST 84 82.4200 XLON 1016842776775093 21/06/2024 15:25:00 BST 84 82.3800 XLON 1016842776775121 21/06/2024 15:28:43 BST 71 82.3200 XLON 1016842776775678 21/06/2024 15:28:43 BST 13 82.3200 XLON 1016842776775679 21/06/2024 15:30:06 BST 73 82.2800 XLON 1016842776776135 21/06/2024 15:30:06 BST 11 82.2800 XLON 1016842776776136 21/06/2024 15:30:31 BST 51 82.2400 XLON 1016842776776315 21/06/2024 15:30:31 BST 33 82.2400 XLON 1016842776776316 21/06/2024 15:30:31 BST 84 82.2000 XLON 1016842776776320 21/06/2024 15:32:06 BST 45 82.2600 XLON 1016842776776753 21/06/2024 15:32:06 BST 39 82.2600 XLON 1016842776776754 21/06/2024 15:34:04 BST 10 82.3200 XLON 1016842776777125 21/06/2024 15:34:04 BST 10 82.3200 XLON 1016842776777126 21/06/2024 15:34:05 BST 29 82.3200 XLON 1016842776777127 21/06/2024 15:34:05 BST 10 82.3200 XLON 1016842776777128 21/06/2024 15:34:15 BST 11 82.3400 XLON 1016842776777204 21/06/2024 15:34:25 BST 10 82.3400 XLON 1016842776777263 21/06/2024 15:34:25 BST 5 82.3400 XLON 1016842776777264 21/06/2024 15:34:25 BST 10 82.3400 XLON 1016842776777265 21/06/2024 15:34:35 BST 19 82.3400 XLON 1016842776777278 21/06/2024 15:34:35 BST 9 82.3400 XLON 1016842776777279 21/06/2024 15:34:39 BST 84 82.3400 XLON 1016842776777301 21/06/2024 15:37:01 BST 50 82.4600 XLON 1016842776777705 21/06/2024 15:37:01 BST 39 82.4600 XLON 1016842776777706 21/06/2024 15:37:01 BST 45 82.4600 XLON 1016842776777707 21/06/2024 15:37:07 BST 84 82.4000 XLON 1016842776777727 21/06/2024 15:39:19 BST 13 82.5000 XLON 1016842776777911 21/06/2024 15:39:19 BST 60 82.5000 XLON 1016842776777912 21/06/2024 15:39:19 BST 30 82.5000 XLON 1016842776777913 21/06/2024 15:39:54 BST 84 82.4600 XLON 1016842776777977 21/06/2024 15:40:02 BST 84 82.4000 XLON 1016842776777999 21/06/2024 15:40:30 BST 84 82.3800 XLON 1016842776778116 21/06/2024 15:41:19 BST 55 82.3400 XLON 1016842776778218 21/06/2024 15:41:19 BST 29 82.3400 XLON 1016842776778219 21/06/2024 15:41:42 BST 84 82.3000 XLON 1016842776778339 21/06/2024 15:43:03 BST 84 82.3000 XLON 1016842776778529 21/06/2024 15:45:00 BST 84 82.2600 XLON 1016842776778806 21/06/2024 15:46:35 BST 84 82.3400 XLON 1016842776779169 21/06/2024 15:46:54 BST 84 82.3000 XLON 1016842776779212 21/06/2024 15:50:24 BST 22 82.4600 XLON 1016842776779625 21/06/2024 15:50:24 BST 62 82.4600 XLON 1016842776779626 21/06/2024 15:51:45 BST 24 82.4600 XLON 1016842776779736 21/06/2024 15:52:05 BST 42 82.4400 XLON 1016842776779769 21/06/2024 15:52:05 BST 84 82.4200 XLON 1016842776779771 21/06/2024 15:52:16 BST 37 82.4600 XLON 1016842776779787 21/06/2024 15:52:16 BST 47 82.4600 XLON 1016842776779788 21/06/2024 15:52:44 BST 84 82.4200 XLON 1016842776779842 21/06/2024 15:54:57 BST 84 82.4200 XLON 1016842776780108 21/06/2024 15:55:47 BST 63 82.4400 XLON 1016842776780225 21/06/2024 15:55:47 BST 21 82.4400 XLON 1016842776780226 21/06/2024 15:59:20 BST 3 82.5400 XLON 1016842776780621 21/06/2024 15:59:20 BST 36 82.5400 XLON 1016842776780622 21/06/2024 15:59:20 BST 20 82.5400 XLON 1016842776780623 21/06/2024 16:00:01 BST 21 82.5600 XLON 1016842776780663 21/06/2024 16:00:01 BST 45 82.5600 XLON 1016842776780664 21/06/2024 16:00:01 BST 32 82.5600 XLON 1016842776780665 21/06/2024 16:00:50 BST 4 82.5600 XLON 1016842776780759 21/06/2024 16:01:18 BST 24 82.5600 XLON 1016842776780816 21/06/2024 16:01:18 BST 50 82.5600 XLON 1016842776780817 21/06/2024 16:01:18 BST 43 82.5600 XLON 1016842776780818 21/06/2024 16:01:18 BST 33 82.5600 XLON 1016842776780819 21/06/2024 16:02:00 BST 58 82.5800 XLON 1016842776780898 21/06/2024 16:02:00 BST 26 82.5800 XLON 1016842776780899 21/06/2024 16:02:45 BST 84 82.5400 XLON 1016842776781039 21/06/2024 16:03:59 BST 84 82.5400 XLON 1016842776781204 21/06/2024 16:04:11 BST 84 82.5000 XLON 1016842776781232 21/06/2024 16:05:43 BST 84 82.5400 XLON 1016842776781437 21/06/2024 16:06:55 BST 40 82.5400 XLON 1016842776781633 21/06/2024 16:06:55 BST 26 82.5400 XLON 1016842776781634 21/06/2024 16:06:55 BST 24 82.5400 XLON 1016842776781635 21/06/2024 16:09:41 BST 38 82.5800 XLON 1016842776782061 21/06/2024 16:13:30 BST 84 82.6200 XLON 1016842776782436 21/06/2024 16:15:48 BST 11 82.7000 XLON 1016842776782719 21/06/2024 16:15:49 BST 21 82.7000 XLON 1016842776782720 21/06/2024 16:15:49 BST 12 82.7000 XLON 1016842776782721 21/06/2024 16:15:49 BST 47 82.7000 XLON 1016842776782722 21/06/2024 16:15:50 BST 11 82.7000 XLON 1016842776782723 21/06/2024 16:15:50 BST 10 82.7000 XLON 1016842776782724 21/06/2024 16:15:52 BST 11 82.7000 XLON 1016842776782729 21/06/2024 16:15:52 BST 12 82.7000 XLON 1016842776782730 21/06/2024 16:15:52 BST 46 82.7000 XLON 1016842776782731 21/06/2024 16:15:58 BST 50 82.7000 XLON 1016842776782734 21/06/2024 16:15:58 BST 12 82.7000 XLON 1016842776782735 21/06/2024 16:15:58 BST 39 82.7000 XLON 1016842776782736 21/06/2024 16:15:58 BST 39 82.7000 XLON 1016842776782737 21/06/2024 16:15:58 BST 18 82.7000 XLON 1016842776782738 21/06/2024 16:17:15 BST 84 82.6800 XLON 1016842776782830 21/06/2024 16:17:15 BST 24 82.6800 XLON 1016842776782832 21/06/2024 16:17:40 BST 11 82.6800 XLON 1016842776782856 21/06/2024 16:17:40 BST 39 82.6800 XLON 1016842776782857 21/06/2024 16:17:40 BST 39 82.6800 XLON 1016842776782858 21/06/2024 16:17:40 BST 46 82.6800 XLON 1016842776782859 21/06/2024 16:17:40 BST 22 82.6800 XLON 1016842776782860 21/06/2024 16:17:40 BST 1 82.6800 XLON 1016842776782861 21/06/2024 16:18:00 BST 10 82.6800 XLON 1016842776782897 21/06/2024 16:18:00 BST 84 82.6600 XLON 1016842776782899 21/06/2024 16:19:51 BST 23 82.7800 XLON 1016842776783119 21/06/2024 16:19:51 BST 19 82.7800 XLON 1016842776783120 21/06/2024 16:19:51 BST 2 82.7800 XLON 1016842776783121 21/06/2024 16:19:51 BST 39 82.7800 XLON 1016842776783122 21/06/2024 16:19:51 BST 1 82.7800 XLON 1016842776783123 21/06/2024 16:21:14 BST 42 82.7800 XLON 1016842776783222 21/06/2024 16:21:35 BST 39 82.7800 XLON 1016842776783235 21/06/2024 16:21:35 BST 43 82.7800 XLON 1016842776783236 21/06/2024 16:21:35 BST 10 82.7800 XLON 1016842776783237 21/06/2024 16:21:45 BST 84 82.7400 XLON 1016842776783254 21/06/2024 16:22:54 BST 84 82.7400 XLON 1016842776783409 21/06/2024 16:24:10 BST 84 82.7400 XLON 1016842776783549 21/06/2024 16:25:15 BST 39 82.7800 XLON 1016842776783793 21/06/2024 16:25:15 BST 45 82.7800 XLON 1016842776783796 21/06/2024 16:26:30 BST 84 82.7400 XLON 1016842776783907 21/06/2024 16:29:19 BST 7 82.7800 XLON 1016842776784276 21/06/2024 16:29:19 BST 1 82.7800 XLON 1016842776784277 21/06/2024 16:29:19 BST 76 82.7800 XLON 1016842776784278 21/06/2024 16:29:54 BST 84 82.7400 XLON 1016842776784304 21/06/2024 16:31:10 BST 84 82.7000 XLON 1016842776784439 21/06/2024 16:32:11 BST 6 82.7200 XLON 1016842776784474 21/06/2024 16:32:11 BST 78 82.7200 XLON 1016842776784475 21/06/2024 16:33:10 BST 2 82.6800 XLON 1016842776784657 21/06/2024 16:33:10 BST 1 82.6800 XLON 1016842776784658 21/06/2024 16:33:10 BST 81 82.6800 XLON 1016842776784659 21/06/2024 16:34:47 BST 84 82.6400 XLON 1016842776784825 21/06/2024 16:35:15 BST 84 82.6200 XLON 1016842776784883 21/06/2024 16:39:58 BST 84 82.6600 XLON 1016842776785401 21/06/2024 16:40:02 BST 53 82.6200 XLON 1016842776785417 21/06/2024 16:40:02 BST 31 82.6200 XLON 1016842776785418 21/06/2024 16:40:21 BST 84 82.6600 XLON 1016842776785488 21/06/2024 16:44:02 BST 9 82.7600 XLON 1016842776785758 21/06/2024 16:44:02 BST 84 82.7400 XLON 1016842776785761 21/06/2024 16:46:23 BST 50 82.7600 XLON 1016842776786052 21/06/2024 16:46:23 BST 100 82.7800 XLON 1016842776786053 21/06/2024 16:46:23 BST 8 82.7800 XLON 1016842776786054 21/06/2024 16:48:01 BST 60 82.7800 XLON 1016842776786777 21/06/2024 16:48:01 BST 39 82.7800 XLON 1016842776786778 21/06/2024 16:48:01 BST 39 82.7800 XLON 1016842776786779 21/06/2024 16:48:01 BST 20 82.7800 XLON 1016842776786780 21/06/2024 16:49:04 BST 84 82.7400 XLON 1016842776786890 21/06/2024 16:52:04 BST 84 82.8000 XLON 1016842776787193 21/06/2024 16:52:04 BST 1 82.8200 XLON 1016842776787199 21/06/2024 16:54:32 BST 38 82.8200 XLON 1016842776787667 21/06/2024 16:54:32 BST 46 82.8200 XLON 1016842776787668 21/06/2024 16:57:27 BST 50 82.8800 XLON 1016842776788175 21/06/2024 16:57:27 BST 22 82.9000 XLON 1016842776788176 21/06/2024 16:57:27 BST 39 82.9000 XLON 1016842776788177 21/06/2024 16:57:27 BST 39 82.9000 XLON 1016842776788178 21/06/2024 16:57:27 BST 8 82.9000 XLON 1016842776788179 21/06/2024 16:58:22 BST 10 82.8800 XLON 1016842776788300 21/06/2024 16:59:42 BST 84 82.8800 XLON 1016842776788549 21/06/2024 17:00:19 BST 84 82.8400 XLON 1016842776789048 21/06/2024 17:00:19 BST 50 82.8400 XLON 1016842776789051 21/06/2024 17:00:19 BST 32 82.8600 XLON 1016842776789052 21/06/2024 17:00:19 BST 51 82.8600 XLON 1016842776789053 21/06/2024 17:00:19 BST 12 82.8600 XLON 1016842776789054 21/06/2024 17:00:19 BST 13 82.8600 XLON 1016842776789055 21/06/2024 17:00:49 BST 84 82.8400 XLON 1016842776789131 21/06/2024 17:01:40 BST 47 82.8400 XLON 1016842776789184 21/06/2024 17:01:40 BST 39 82.8400 XLON 1016842776789185 21/06/2024 17:02:15 BST 39 82.8200 XLON 1016842776789289 21/06/2024 17:02:15 BST 84 82.8000 XLON 1016842776789293 21/06/2024 17:02:15 BST 11 82.8000 XLON 1016842776789296 21/06/2024 17:02:15 BST 39 82.8000 XLON 1016842776789297 21/06/2024 17:03:01 BST 12 82.8400 XLON 1016842776789408 21/06/2024 17:03:50 BST 25 82.8200 XLON 1016842776789538 21/06/2024 17:03:50 BST 42 82.8200 XLON 1016842776789539 21/06/2024 17:03:50 BST 12 82.8200 XLON 1016842776789540 21/06/2024 17:04:30 BST 10 82.8200 XLON 1016842776789642 21/06/2024 17:04:30 BST 64 82.8000 XLON 1016842776789644 21/06/2024 17:04:30 BST 20 82.8000 XLON 1016842776789645 21/06/2024 17:04:41 BST 39 82.8000 XLON 1016842776789687 21/06/2024 17:04:41 BST 42 82.8000 XLON 1016842776789688 21/06/2024 17:04:41 BST 40 82.8000 XLON 1016842776789689 21/06/2024 17:04:41 BST 10 82.8000 XLON 1016842776789690 21/06/2024 17:04:49 BST 48 82.7600 XLON 1016842776789720 21/06/2024 17:04:49 BST 36 82.7600 XLON 1016842776789721 21/06/2024 17:05:12 BST 84 82.7400 XLON 1016842776789797 21/06/2024 17:07:04 BST 84 82.7400 XLON 1016842776790001 21/06/2024 17:08:02 BST 27 82.7200 XLON 1016842776790142 21/06/2024 17:08:02 BST 84 82.7000 XLON 1016842776790150 21/06/2024 17:09:51 BST 59 82.6600 XLON 1016842776790330 21/06/2024 17:09:51 BST 25 82.6600 XLON 1016842776790331 21/06/2024 17:10:00 BST 21 82.6800 XLON 1016842776790342 21/06/2024 17:10:03 BST 84 82.6600 XLON 1016842776790358 21/06/2024 17:10:28 BST 84 82.6600 XLON 1016842776790459 21/06/2024 17:11:55 BST 24 82.6600 XLON 1016842776790594 21/06/2024 17:12:19 BST 26 82.6400 XLON 1016842776790657 21/06/2024 17:12:19 BST 16 82.6400 XLON 1016842776790658 21/06/2024 17:12:19 BST 29 82.6200 XLON 1016842776790660 21/06/2024 17:12:42 BST 3 82.6200 XLON 1016842776790752 21/06/2024 17:14:22 BST 15 82.6200 XLON 1016842776790971 21/06/2024 17:14:22 BST 37 82.6200 XLON 1016842776790972 21/06/2024 17:15:01 BST 29 82.6400 XLON 1016842776791051 21/06/2024 17:15:01 BST 29 82.6400 XLON 1016842776791054 21/06/2024 17:15:15 BST 42 82.6200 XLON 1016842776791086 21/06/2024 17:15:15 BST 40 82.6200 XLON 1016842776791087 21/06/2024 17:15:15 BST 28 82.6200 XLON 1016842776791088 21/06/2024 17:15:35 BST 29 82.6200 XLON 1016842776791174 21/06/2024 17:15:35 BST 44 82.6200 XLON 1016842776791175 21/06/2024 17:17:16 BST 84 82.6600 XLON 1016842776791370 21/06/2024 17:17:16 BST 36 82.6800 XLON 1016842776791375 21/06/2024 17:17:16 BST 10 82.6800 XLON 1016842776791376 21/06/2024 17:17:16 BST 40 82.6800 XLON 1016842776791377 21/06/2024 17:17:16 BST 42 82.6800 XLON 1016842776791378 21/06/2024 17:17:16 BST 25 82.6800 XLON 1016842776791379 21/06/2024 17:17:16 BST 5 82.6800 XLON 1016842776791380 21/06/2024 17:19:58 BST 11 82.7400 XLON 1016842776791888 21/06/2024 17:19:58 BST 42 82.7400 XLON 1016842776791889 21/06/2024 17:19:58 BST 33 82.7400 XLON 1016842776791890 21/06/2024 17:19:58 BST 40 82.7400 XLON 1016842776791891 21/06/2024 17:19:58 BST 32 82.7400 XLON 1016842776791892 21/06/2024 17:20:01 BST 42 82.7200 XLON 1016842776791905 21/06/2024 17:20:01 BST 12 82.7200 XLON 1016842776791906 21/06/2024 17:20:13 BST 84 82.7000 XLON 1016842776791983 21/06/2024 17:20:16 BST 42 82.7000 XLON 1016842776792047 21/06/2024 17:21:05 BST 84 82.7000 XLON 1016842776792172 21/06/2024 17:21:05 BST 50 82.7000 XLON 1016842776792175 21/06/2024 17:21:05 BST 43 82.7000 XLON 1016842776792176 21/06/2024 17:21:05 BST 2 82.7200 XLON 1016842776792177 21/06/2024 17:22:42 BST 58 82.6600 XLON 1016842776792457 21/06/2024 17:22:46 BST 26 82.6600 XLON 1016842776792464 21/06/2024 17:23:41 BST 46 82.6600 XLON 1016842776792565 21/06/2024 17:23:41 BST 12 82.6600 XLON 1016842776792566 21/06/2024 17:23:41 BST 42 82.6600 XLON 1016842776792567 21/06/2024 17:24:05 BST 35 82.6600 XLON 1016842776792637 21/06/2024 17:24:05 BST 7 82.6600 XLON 1016842776792638 21/06/2024 17:24:05 BST 51 82.6400 XLON 1016842776792648 21/06/2024 17:24:05 BST 33 82.6400 XLON 1016842776792649 21/06/2024 17:25:34 BST 32 82.6400 XLON 1016842776792968 21/06/2024 17:26:00 BST 34 82.6400 XLON 1016842776793057 21/06/2024 17:26:02 BST 34 82.6400 XLON 1016842776793058 21/06/2024 17:26:03 BST 34 82.6400 XLON 1016842776793060 21/06/2024 17:26:04 BST 34 82.6400 XLON 1016842776793071 21/06/2024 17:26:04 BST 8 82.6400 XLON 1016842776793072 21/06/2024 17:26:04 BST 34 82.6400 XLON 1016842776793074 21/06/2024 17:26:04 BST 17 82.6400 XLON 1016842776793075 21/06/2024 17:26:24 BST 61 82.6000 XLON 1016842776793154 21/06/2024 17:26:57 BST 30 82.6000 XLON 1016842776793323 21/06/2024 17:26:58 BST 30 82.6000 XLON 1016842776793324 21/06/2024 17:27:05 BST 29 82.6000 XLON 1016842776793342 21/06/2024 17:27:05 BST 17 82.6000 XLON 1016842776793343 21/06/2024 17:27:41 BST 29 82.6400 XLON 1016842776793526 21/06/2024 17:27:41 BST 10 82.6400 XLON 1016842776793527 21/06/2024 17:27:41 BST 29 82.6400 XLON 1016842776793532 21/06/2024 17:27:41 BST 10 82.6400 XLON 1016842776793533 21/06/2024 17:28:01 BST 29 82.6400 XLON 1016842776793580 21/06/2024 17:28:01 BST 13 82.6400 XLON 1016842776793581 21/06/2024 17:28:02 BST 67 82.6200 XLON 1016842776793583 21/06/2024 17:28:14 BST 49 82.6600 XLON 1016842776793673 21/06/2024 17:28:41 BST 5 82.6400 XLON 1016842776793802 21/06/2024 17:28:41 BST 50 82.6400 XLON 1016842776793803 21/06/2024 17:29:05 BST 44 82.6600 XLON 1016842776793896 21/06/2024 17:29:05 BST 10 82.6600 XLON 1016842776793897 21/06/2024 17:29:05 BST 4 82.6600 XLON 1016842776793898 21/06/2024 17:29:21 BST 51 82.6400 XLON 1016842776794001 21/06/2024 17:29:51 BST 23 82.6200 XLON 1016842776794111 21/06/2024 17:29:51 BST 12 82.6200 XLON 1016842776794112 21/06/2024 17:29:51 BST 45 82.6200 XLON 1016842776794113 21/06/2024 17:29:51 BST 29 82.6200 XLON 1016842776794114

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com