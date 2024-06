In Baden-Württemberg arbeiten aktuell 19 Wärmenetze, die auf große solarthermische Anlagen setzen - so viel wie in keinem anderen Bundesland. Weitere 13 Solarthermie-Großanlagen sollen bis Ende 2025 folgen. Baden-Württemberg ist bei solarthermisch unterstützten Wärmenetzen bundesweit Spitzenreiter. Darüber berichtet die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) auf Basis von Zahlen des Forschungsinstitutes Solites. Demnach stehen 19 von insgesamt 58 Wärmenetzen mit solarthermischen ...

