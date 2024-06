© Foto: DALL*E



Während Nvidias-CEO Aktien des Unternehmens verkauft, fragt sich der Markt, wann der Tech-Rally die Luft ausgehen könnte.Am Freitag hat die Nvidia-Aktie nach einem weiteren Tag unter Verkaufsdruck mit einem Kursminus von 3,2 Prozent den Handel beendet. Damit summiert sich der Verlust auf fast sieben Prozent in nur zwei Tagen. Der Chipgigant hat dabei 220 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren. Nachdem der Aktienkurs von Nvidia in den vorangegangenen Wochen stark angestiegen war und das Unternehmen am Dienstag vergangene Woche sogar Microsoft als das wertvollste Unternehmen der Welt ablöste, realisierten Anleger Gewinne. Seit Freitag rangiert Nvidia nun wieder auf Platz drei, hinter …