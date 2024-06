Die zur Intersolar angekündigte Suche nach einem Investor oder Käufer war offensichtlich nicht erfolgreich. Direkt zum Ende der Messe meldete der Hersteller von Mikrowechselrichtern Insolvenz an. Solarnative hatte zum Start der "The smarter E" in München am vergangenen Mittwoch, auf deren Teilmesse Intersolar das Unternehmen als Aussteller vertreten war, mit einer ungewöhnlich offen formulierten Mitteilung die schon zuvor aufgenommene Suche nach einem Geldgeber forciert: Man präsentiere sich "auf dem Silbertablett", schließlich seien auf der Messe ja "alle potenziellen Interessenten oder Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...