Kornelius Purps (antea): Europas Märkte in der Defensive

21.06.2024 -

Fernschüsse und Eigentore kennzeichnen die Europameisterschaft, Querschüsse und Rückpässe bestimmen derweil die politische Szenerie in Europa. Das hinterlässt an den Finanzmärkten deutlich sichtbare Spuren. Drei Ereignisse - das Ergebnis der EU-Wahl, Frankreichs Ansetzung vorgezogener Nationalratswahlen und die Androhung von Sonderzöllen auf chinesische Elektrofahrzeuge - sind hauptverantwortlich für die Kursverluste an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Eine Bestandsaufnahme zwei Wochen nach der Kreuzchen-Abgabe.

Eine Zeitlang konnten die europäischen Aktienindizes in diesem Jahr mit ihren Pendants in den USA mithalten - trotz der Dominanz amerikanischer Big-Tech-Titel. Mitte Mai ging den europäischen Indizes allerdings etwas die Puste aus, und seit der EU-Wahl zeigt sich ein Klassenunterschied.

(...)