Frankfurt - Der Euro hat am Montag etwas zugelegt. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0730 US-Dollar. Am Morgen hatte der Kurs noch unter 1,07 Dollar gelegen. Auch zum Franken zieht der Euro etwas an und nähert sich bei einem Stand von aktuell 0,9584 der Marke von 96 Rappen wieder. Der US-Dollar kostet dagegen kaum verändert 0,8931 Franken Die Hoffnung auf eine Lösung im Zollstreit zwischen der Europäischen Union (EU) und China hat die ...

