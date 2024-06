EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Nakiki SE: Vorläufige Zahlen 2022 und 2023



24.06.2024

Die Nakiki SE gibt heute die vorläufigen (ungeprüften) Zahlen der Geschäftsjahre 2022 und 2023 bekannt.



Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zahlen nicht das aktuelle Geschäft der Nakiki SE betreffen. Die Gesellschaft befand sich 2023 in einem Insolvenzverfahren, welches durch einen rechtskräftigen Insolvenzplan abgeschlossen wurde. Die Zahlen aus 2022 und 2023 haben mit dem aktuellen Geschäft nichts zu tun.



Die Gesellschaft ist nach Abschluss des Insolvenzverfahrens schuldenfrei.



Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Rohergebnis von 12.971.103,58 EUR erzielt (vorläufig). Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2022 betrug 5.541.556,76 EUR (vorläufig).



Im Geschäftsjahr 2023 I, welches aufgrund des Insolvenzverfahrens vom 01.01.2023 bis 29.01.2023 lief, wurde ein Rohergebnis von 1.614.093,11 EUR erzielt (vorläufig). Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2023 I (01.01. - 29.01.) betrug 853.032,97 EUR (vorläufig).



Im Geschäftsjahr 2023 II, welches aufgrund des Insolvenzverfahrens vom 30.01.2023 bis 31.12.2023 lief, wurde ein Rohergebnis von -459.154,63 EUR erzielt (vorläufig). Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2023 II (30.01.-31.12.) betrug 16.760.954,86 EUR (vorläufig).



Diese Zahlen betreffen das vorige Geschäft (Versandhandel) der Nakiki SE und stehen in keiner Verbindung zum aktuellen Geschäft der Nakiki-Gruppe. Mit der Einbringung der Legal Finance SE zum 21.03.2024 betreibt die Gesellschaft ein anderes Geschäftsmodell (Prozessfinanzierung).



Ein Termin zur Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses kann weiterhin nicht genannt werden. Die Gesellschaft ist weiterhin, wie bereits am 20.02. und am 09.04.2024 mitgeteilt, auf Unterstützungs- und Mitwirkungshandlungen angewiesen, auf welche sie nur beschränkt Einfluss nehmen kann.







NAKIKI SE

Johnsallee 30

20148 Hamburg



Telefon: +49 40 285 304 23-0

Internet: https://nakikifinance.com/

E-Mail: info@nakikifinance.com



Handelsregister: AG München HRB 228000

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300



Verantwortlich für diese AD-HOC Mitteilung: Andreas Wegerich, Vorstandsvorsitzender Nakiki SE



