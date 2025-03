DJ PTA-Adhoc: Nakiki SE: Personelle Veränderungen bei der Legal Finance SE und der Legal Finance International GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta/19.03.2025/14:50) - Die Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300, die Gesellschaft) teilt mit, dass heute personelle Veränderungen in Geschäftsführung und im Verwaltungsrat der Legal Finance SE, einer 100-%-igen Tochtergesellschaft der Nakiki SE, und derer 100-%-igen Tochtergesellschaft Legal Finance International GmbH stattgefunden haben. So wurde auf der heutigen Hauptversammlung der Legal Finance SE Herr Thomas Schröter als Mitglied des Verwaltungsrats abberufen. Im Anschluss wurde Raivo Strübergs als Geschäftsführender Direktor der Legal Finance SE und als Geschäftsführer der Legal Finance International GmbH abberufen. Zum neuen Geschäftsführer der Legal Finance International GmbH wurde Andreas Wegerich berufen.

Andreas Karger (Rechtsanwalt) bleibt alleiniger vertretungsberechtigter Geschäftsführender Direktor der Legal Finance SE, 100%ige Tochter der Nakiki SE. Der neue Verwaltungsrat spricht ihm das volle Vertrauen aus.

Kontakt für Rückfragen: Telefon: +49 40 285 304 23-0 E-Mail: info@nakikifinance.com

Aussender: Nakiki SE Adresse: Hanauer Landstraße 204, 60314 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Wegerich Tel.: +49 069 8700184-10 E-Mail: a.wegerich@nakikifinance.com Website: www.nakikifinance.com

ISIN(s): DE000WNDL300 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

