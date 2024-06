HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Pence belassen. Mit dem Verkauf des Spanien-Geschäfts und dem Abschluss der Veräußerung von Vodafone Italien im ersten Geschäftshalbjahr 2024/25 habe der britische Telekomkonzern die für ihn schwierigsten europäischen Märkte verlassen, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar günstig, biete im Telekomsektor aber kein großes Unterscheidungsmerkmal. Angesichts von anstehenden Quartalen mit wohl schwachem Wachstum sehe er keinen Grund, optimistischer für Vodafone zu werden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken