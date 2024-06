Der deutsche Batteriehersteller hat seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund einer "signifikanten Verschlechterung" des Marktumfelds für Energiespeicher revidiert. von ees-news. com Die Varta AG hat ihre Umsatzprognose für 2024 aufgrund der rückläufigen Nachfrage auf dem Energiespeichermarkt gesenkt. Der in Ellwangen ansässige Batterieersteller erwartet nun einen Umsatz zwischen 820 und 870 Millionen Euro, statt der zuvor prognostizierten 900 Millionen Euro. Die frühere Prognose wurde am 11. August 2023 veröffentlicht. "Der Grund für die Anpassung ist eine weitere deutliche Verschlechterung ...

