An der Wall Street setzt sich am Montag ein Trend aus der Vorwoche fort: Anleger kehren vielen vermeintlich heiß gelaufenen KI-Titeln den Rücken und greifen dafür wieder stärker bei Aktien der Old Economy zu. Die Folge: Der Dow Jones ist mit Kursgewinnen in die Woche gestartet, während der Nasdaq 100 zunächst weiter an Boden verliert.Rund zwei Stunden nach Handelsstart in New York steht der US-Blue-Chip-Index rund ein Prozent beziehungsweise 370 Punkte höher bei 39.954 Zählern. Auch der marktbreite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...