Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, auch nicht für Nvidia, den KI-Gewinner schlechthin. Wie das negative Chart-Signal zu werten ist und ob es möglicherweise auch Auswirkungen auf den Gesamtmarkt hat, das erklärt Charttechnik-Experte Ralph Malisch vom Smart Investor. Außerdem in Malischs Chart-Check: Die Aktien der deutschen Autobauer ziehen am Montag am, nachdem sich im Streit zwischen der EU und China um Einfuhrzölle auf E-Autos Verhandlungen anbahnen. In der Titelstory des neuen Smart Investor geht es um Japan und eine Zeitenwende für die Finanzmärkte. Das und mehr jetzt im Interview! Jetzt in den aktuellen Smart Investor reinlesen: https://tinyurl.com/mu99936d