Analysten an der Wall Street prognostizieren für den bevorstehenden Quartalsbericht von Nike (NKE) einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 30,3% im Vergleich zum Vorjahr auf $0,86. Dabei wird ein leichtes Umsatzwachstum von 0,6% auf $12,91 Milliarden im Vergleich zum Vorjahresquartal erwartet. Trotz einer geringfügigen Revision nach unten der EPS-Schätzung in den letzten 30 Tagen bleibt die allgemeine Erwartungshaltung hinsichtlich der Umsatzerlöse über verschiedene Kategorien hinweg weitgehend positiv. So gehen Analysten beim Umsatz der Marke Converse von einem Rückgang von 4%, bei der Sparte für globale Markenabteilungen von einem Rückgang von 9,2% und bei Bekleidung von einer beinahe stabilen Lage mit einem minimalen Minus von 0,1% aus. Im Gegensatz dazu wird bei Ausrüstung ein Wachstum von 6% erwartet. Geografisch betrachtet, sehen [...]

