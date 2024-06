Während auf dem Spitzentreffen der Industrie in Berlin viel von Wachstum und Tempo zu hören ist, ist die Realität im ländlichen Mittelstand trist. Die Gesetzesvorgaben und staatlichen Auflagen überfordern laut einem Bericht die personellen und finanziellen Möglichkeiten mittelständischer Betriebe.



Martina Nighswonger. Geschäftsführerin des mittelständischen Chemieunternehmens Gechem in der Pfalz, beklagt in dem Tagesschau-Bericht nicht nur die immer noch hohen Energiekosten, die Verteuerung durch die Inflation und die seit der Corona-Pandemie anhaltenden Lieferkettenprobleme.



Den vollständigen Artikel lesen ...

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken