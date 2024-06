Die Aktie des Flugzeugbauers Airbus ist am Montag nahezu unverändert aus dem Xetra-Handel gegangen, anschließend bei Tradegate allerdings in den Sinkflug übergegangen. Bei Tradegate wird sie aktuell mehr als fünf Prozent tiefer taxiert. Ursächlich dafür ist eine Senkung des Auslieferungs- und Gewinnziels im laufenden Geschäftsjahr.Wie der Konzern am Abend mitteilte, wird für 2024 nun die Auslieferung von etwa 770 Maschinen angepeilt. Bislang wollte Airbus im laufenden Jahr rund 800 Flugzeuge ausliefern. ...

