Berlin - Die Kosten für die Förderung der Erneuerbaren Energien (EEG) werden in diesem Jahr deutlich höher liegen als geplant. Wie die "Bild" in ihrer Dienstagsausgabe berichtet, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Mehrbedarf von 8,77 Milliarden Euro angemeldet.In einem Brief an den Haushaltsausschuss des Bundestages schreibt Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP), er handele sich um eine "überplanmäßige Ausgabe". Grund sei, dass die bisher vorgesehenen Kosten für 2024 von 10,6 Milliarden Euro bereits fast vollständig aufgebraucht sind."Bislang wurden von den verfügbaren Mitteln 9.830.325 Tausend Euro ausgezahlt", zitiert die "Bild" aus Toncars Schreiben. "Für die Auszahlung der Monatsrate Juli sind laut aktualisierter EEG-Prognose 2.100.000 Tausend Euro fällig."