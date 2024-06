Neue Anleihe-Emittentin - das Software-Unternehmen The Platform Group AG (TPG) begibt erstmals eine vierjährige Unternehmensanleihe (WKN: A383EW). Die Anleihe ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond; ISIN: NO0013256834) und hat ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro. Der jährliche feste Zinskupon wird in der Spanne zwischen 8,00 % und 9,00 % liegen (halbjährlich Auszahlung) und final zum Ende der Zeichnungsfrist festgelegt. Der Nordic Bond kann in Deutschland und Luxemburg öffentlich ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro vom 26. Juni bis 03. Juli 2024 über die Börse und angeschlossene Depotbanken gezeichnet werden. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...