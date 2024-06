Perlen - Die CPH Group hat ihre Neuausrichtung auf die Bereiche Chemie und Verpackung abgeschlossen. Damit tritt die ehemalige CPH Chemie+Papier Holding nun neu als CPH Group auf. Die Aktien der CPH Group werden wie bis anhin an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Die CPH Group habe die Möglichkeit, die globale Marktpräsenz der Bereiche Chemie (Zeochem) und Verpackung (Perlen Packaging) weiter zu erhöhen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. ...

