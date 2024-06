Zürich - Nach den deutlichen Avancen zum Wochenstart lassen Investoren es am Dienstag an der Schweizer Börse ruhig angehen. Abgesehen davon, dass die Kursgewinne vom Vortag verarbeitet werden müssten, sei ohnehin damit zu rechnen, dass die Anleger im weiteren Wochenverlauf immer vorsichtiger würden, sagt ein Händler. «Sowohl die US-Wahl als auch die Wahl in Frankreich werfen ihre Schatten voraus.» Insgesamt hingen die Märkte stark vom Handelsgeschehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...