Bei einem Feuer in einer Fabrik für nicht-wiederaufladbare Lithium-Batterien in der Stadt Hwaseong kamen nach Behördenangaben mindestens 22 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen chinesische Staatsangehörige. Die Ursache des Brandes ist noch unklar und wird noch untersucht. von ess-news. com Bei einem Brand in einer Fabrik für Lithium-Batterien in Südkorea kamen am Montagmorgen mindestens 22 Menschen ums Leben, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Das Feuer brach in einem Werk des Batterieherstellers Aricell in Hwaseong in der Provinz Gyeonggi aus, etwa 50 Kilometer südwestlich von Seoul. ...

