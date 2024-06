Der europäische Luft- und Raumfahrt-Konzern Airbus hat seine Gewinn-Prognose für 2024 deutlich gesenkt. Auch die Produktionszahlen werden nach unten angepasst, insbesondere für die Airbus A320-Familie. An der Börse sorgt das am Dienstag für einen Kurssturz der Airbus-Aktie. Mehrere Analysten senken ihre Kursziele. Airbus-CEO Guillaume Faury hat am Montagabend eingeräumt, dass sich die Situation in der Lieferkette "nicht verbessert" habe und das Unternehmen gezwungen sei, seine Ziele anzupassen. ...

