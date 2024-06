FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus nach Geschäftsjahreszahlen von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Silvia Cuneo verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass die Internet-Beteiligungsholding erstmals in ihrem E-Commerce-Geschäft die Gewinnzone erreicht hat. Das habe ihre Erwartungen übertroffen, schrieb sie und hob zugleich auch das beschleunigte Umsatzwachstum hervor. Mit Blick auf die Zukunft erwartet sie, dass sich Prosus unter der Leitung des neuen Vorstandschefs weiterhin auf profitables Wachstum konzentrieren werde./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 07:55 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013654783

