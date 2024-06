Die Initiative "Domestic Production Portfolio" will ein Label für heimische Photovoltaik-Produktion vergeben. Photovoltaikanlagen-Investoren sollen sich selbst verpflichten einen wachsenden Anteil heimischer Solarproduktion in ihre Verkaufsportfolios aufzunehmen. Die europäische Photovoltaik-Fertigungsindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen. Im Jahr 2024 machen europäische Produktionen weniger als 10 % aller in Europa verkauften Photovoltaik-Module aus, wobei weniger als 5 % europäisch ...

