Der Spezialchemiekonzern und Kunststoffhersteller Covestro plant umfangreiche Sparmaßnahmen. Die Aktie legt am Dienstag weiter zu.Schon seit einiger Zeit steht eine Übernahme von DAX-Konzern Covestro durch Adnoc, dem staatlichen Ölkonzern der Vereinigten Arabischen Emirate, im Raum. Hier gab es zum Wochenauftakt eine neue Entwicklung: Adnoc hat sein Übernahmeangebot von 60 auf 62 Euro je Aktie erhöht. Offenbar verläuft die Due-Diligence-Prüfung, also der Einblick in Bücher des Spezialchemiekonzerns, zufriedenstellend. Covestro will auch auf eigenen Beinen stehen können Auf einer möglichen Übernahme scheinen sich die Leverkusener aber nicht ausruhen zu wollen, das Unternehmen will es zur Not …